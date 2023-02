Lula e Janja desembarcam nos EUA para encontro com Joe Biden

Lula e Janja chegam nos EUA nesta quinta-feira (9/2) (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, nesta quinta-feira (9/2), nos Estados Unidos, onde se encontrará com o presidente norte-americano, o democrata Joe Biden. Ele chegou acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.









De acordo com a agenda do presidente da República, o petista deve se encontrar com Biden na Casa Branca, na sexta-feira (10/2), às 17h30.





"Hoje embarco aos EUA, onde me reunirei com o presidente na Casa Branca. Queremos construir relações de parceria e crescimento entre nossos países, pelo desenvolvimento da nossa região, debater ações pela paz no mundo e contra as fake news", destacou Lula.





Fake news e ataques









Após isso, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos, alegando fraude nas eleições presidenciais.

O Capitólio abriga Senado e Câmara e é onde acontece a posse do presidente eleito. A invasão ocorreu em 6 de janeiro de 2021, justamente na data em que as duas casas legislativas se reuniriam para ratificar a vitória de Joe Biden.

Pautas do encontro





À impresa, o Ministério das Relações Exteriores informou que o encontro terá como pauta três temas principais: meio ambiente, economia e direitos humanos.





Meio Ambiente: A reativação do compromisso brasileiro com a conservação ambiental e a busca de um maior engajamento dos países desenvolvidos no cumprimento de seus compromissos de financiamento na área climática;

Economia: Dinamização de investimentos, em particular na transição energética e geração de energia limpa, e uma maior integração das cadeias produtivas.

Direitos humanos: Atenção a temas como: o combate à fome e à pobreza em âmbito global, os direitos dos povos indígenas e o combate ao racismo, além da integração dos dois milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, nossa maior comunidade no exterior.

Relações exteriores

A visita de Lula aos Estados Unidos marca uma de suas promessas de campanha: a tentativa de reaproximar o país das outras nações. Para o petista, durante a gestão Bolsonaro (PL) o Brasil se afastou dos outros países.





Ele viaja acompanhado dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), do Assessor Especial embaixador Celso Amorim, do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio, Marcio Elias Rosa, e do senador Jaques Wagner.





A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também embarca para os Estados Unidos com o presidente.

Combate ao racismo





Nas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, adiantou uma das pautas que pretende levar para os Estados Unidos. De acordo com Anielle, o governo vai ter uma reunião com a Representante Especial de Estado para Justiça e Igualdade Racial do Departamento de Estado dos EUA, Desirée Cormier Smith.





"Nesta manhã embarco para os EUA, ao lado do presidente Lula, numa agenda de trabalho em defesa da democracia na região e para a retomada do acordo entre os países para enfrentamento ao racismo e fortalecimento da população negra, o JAPER. Vai ser um momento importante para reposicionar o Brasil como liderança global de combate ao racismo. Visitaremos também o National Museum of African American History and Culture, para trocarmos sobre iniciativas relacionadas à memória", disse.

Este é o terceiro país que o presidente Lula visita em pouco mais de um mês de mandato. No mês de janeiro ele foi à Argentina e ao Uruguai.