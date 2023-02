A pedido de Janja, influencers se reúnem com Lula: 'Encontrar o chefe'

Reunião de Lula com influenciadores no Palácio do Planalto (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se reuniram com um grupo de influenciadores digitais, nesta quarta-feira (8/2), no Palácio do Planalto. O grupo "Influenciadores pela Democracia" se reuniria apenas com a primeira-dama para discutir ações de combate à desinformação, mas Lula foi chamado para o encontro.