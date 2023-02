Presidente da Câmara após renúncia de Burguês: 'Comigo bandido não tem vez'

“O que o Léo Burguês fez aqui hoje foi covarde. Fugiu, mau caráter que é, de um processo que lhe tiraria por oito anos da vida política. Tiramos a maçã podre, exorcizamos um fantasma. Repito: bandido e covarde. Página da corrupção virada”, afirmou.

Burguês foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por supostos crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de praticar "rachadinhas" de salário em seu gabinete. O pedido de cassação do agora ex-parlamentar foi enviado à Casa pelo advogado Mariel Marley Marra.





"Esta é uma Casa que conta com parlamentares que trabalham muito pela cidade e levam muito a sério ética, transparência e respeito às instituições. O cesto inteiro não vai ser prejudicado por uma maçã podre", disse o presidente da CMBH Gabriel Azevedo (sem partido).





Antes de renunciar, Léo Burguês usou seu tempo de cinco minutos para exibir um vídeo em que Gabriel é acusado do crime de prevaricação.

"Apesar da tranquilidade com relação aos fatos a mim imputados na questão jurídica, ontem me reuni com a minha família e, em atenção ao pedido deles, bem como de vários assessores que enfrentariam uma exposição comigo nesse processo, eu entendi que o melhor era renunciar aqui, agora", disse.