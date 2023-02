Léo Burguês renuncia ao mandato de vereador para escapar de processo

Léo Burguês usou seu tempo de cinco minutos para exibir um vídeo em que Gabriel é acusado do crime de prevaricação

O vereador Léo Burguês (União Brasil) renunciou ao mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) nesta quarta-feira (8/2) minutos antes do início de votação para a abertura de um processo de cassação contra ele.

"Apesar da tranquilidade com relação aos fatos a mim imputados na questão jurídica, ontem me reuni com a minha família e, em atenção ao pedido deles, bem como de vários assessores que enfrentariam uma exposição comigo nesse processo, eu entendi que o melhor era renunciar aqui agora", disse.