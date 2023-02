Com mudança de Lula, deputado pede contagem de emas do Palácio da Alvorada

O deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) afirmou que pediu a contagem das emas do Palácio da Alvorada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mudar para a residência oficial na última segunda-feira (6/2).De acordo com o parlamentar, que deu a declaração no plenário da Câmara dos Deputados nessa terça-feira (7/2), o objetivo de quantificar os animais é para evitar que Lula os furte.