Lula diz não ter dúvidas de Bolsonaro como maior responsável por ataque golpista de 08/01

Lula, em cerimônia no Planalto (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (8) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o maior responsável pelas invasões e depredações às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro.

Sem mencionar nominalmente seu antecessor, o petista lembrou de protestos que realizou em Brasília na década de 1970 e disse que os apoiadores de Bolsonaro deram "um passo adiante e resolveram fazer uma tentativa de golpe nesse país".

"Hoje, não tenho dúvidas de que isso foi arquitetado pelo responsável maior de toda a pregação do ódio, a indústria de mentiras, a indústria de notícias falsas que aconteceu nesse país nesses últimos quatro anos, porque não foi de agora nem veio das eleições de 2018, quando a gente ainda não tinha tido a experiência da indústria de fake news", afirmou.

Lula disse que a "tentativa de golpe possivelmente poderia" ter sido organizada para a data em que assumiu o poder , em 1º de janeiro, mas que isso não deve ter ocorrido devido à quantidade de gente que foi a Brasília para sua posse.

No dia dos atos de vandalismo, Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que as depredações "fogem à regra" da democracia.

"Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra".

Desde o início, porém, o ex-presidente não tentou desmobilizar sua base de apoio que se acumulava em frente a sedes do Exército para fazer reivindicações golpistas, como a intervenção das Forças Armadas para evitar a posse de Lula.