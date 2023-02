Denúncia sobre golpe: Do Val diz que fez 'manipulação' por 'estratégia'

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) admitiu que fez “manipulação” e “notícias desencontradas" a respeito do inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apurar os crimes de falso testemunho, declaração caluniosa e coação no caso de suposta tentativa de golpe denunciada pelo parlamentar. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele confessa que foi “estratégia” e que o objetivo foi atingido.

As pessoas cobram uma explicação: “Mas parece que a Justiça não está tratando muito bem essa ‘estratégia’. O que o senhor tem a dizer sobre isso?”. E ele reforça que está tudo dentro do planejado. “O resultado está dando certo”, disse.





“O senhor acha que está sendo positivo? E qual é o real motivo ou interesse que o senhor tem sobre isso?”, insiste o homem que grava o senador. Ele responde: “Acho não, tenho certeza. Com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido. Eu fiz essa manipulação e notícias desencontradas, mas um dia vocês poderão entender isso.”

Senador Marcos Do Val (Podemos-ES) admite 'estratégia' (foto: Reprodução/Twitter)





Golpe de Estado





Em entrevista à revista Veja, do Val contou que foi escolhido pela sua proximidade com o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o objetivo era gravar conversas na tentativa de flagrar alguma fala "comprometedora" de Moraes , que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de que teria interferido nas eleições. Com isso, Bolsonaro conseguiria, supostamente, anular o resultado das eleições.





Ideia surgiu de Silveira

O senador alega que ficou assustado, pois nunca defendeu um golpe. Para ele, a ideia foi instigada pelo ex-deputado Daniel Silveira





"Sei que o Daniel troca muita informação com o presidente, e talvez isso tenha influenciado de alguma maneira o que aconteceu. O Daniel disse que eu ia salvar o Brasil e o presidente repetiu. O Daniel estava lá instigando e o presidente comprou a ideia. Não consigo imaginar alguém vindo ao meu gabinete para tratar de um assunto desse. Uma coisa meio irracional", disse.

Qual a participação de Marcos do Val?

Apesar de não ter aceitado participar da ação, ele acredita que foi escolhido por conta da sua proximidade com o ministro Alexandre de Moraes . De acordo com os relatos do senador, apenas cinco pessoas sabiam do plano.





"Muita gente sabe que tenho uma ligação com o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele foi secretário de Segurança de São Paulo, e o Geraldo Alckmin era governador, fui contratado para dar treinamento para a polícia paulista. Não somos íntimos, mas temos um excelente relacionamento. Por isso - e também por dever cívico e de consciência -, relatei a ele o que estava acontecendo. Era a coisa certa a ser feita", finalizou.