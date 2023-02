Lula posta vídeo para relembrar um mês dos atos terroristas de 8 de janeiro

O vídeo mostra imagens do dia em que o Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional foram invadidos por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma tentativa de dar um golpe de estado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou hoje (08/02) um vídeo nas redes sociais para relembrar os atos terroristas que destruíram grande parte dos prédios da Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, há um mês O vídeo mostra imagens do dia em que o Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional foram invadidos por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma tentativa de dar um golpe de estado.

Atos terroristas do 8 de janeiro depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília e continuam em investigação (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Cultura planeja construir um memorial em Brasília, para que os ataques do 8 de janeiro não sejam esquecidos pela população brasileira. O memorial também tem o objetivo de fazer com que o episódio não se repita.





A ideia é que seja construído um museu, com imagens da destruição. O governo federal está articulando com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para avaliar onde o memorial pode ser instalado.