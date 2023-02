Hacker cita Zambelli e confirma plano para roubar dados de Moraes

Walter Delgatti Neto, responsável por hackear a troca de mensagens entre os procuradores da Lava-Jato, revelou nessa terça-feira (7/2) uma tentativa frustrada de invadir o celular do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo oDelgatti procurou outro hacker - que falou de forma anônima com a reportagem -, e ofereceu R$ 10 mil para clonar o chip do celular do ministro e, dessa forma, acessar seu conteúdo.



Ao ser questionado sobre qual era o objetivo do plano, Delgatti afirmou que gostaria de pegar o e-mail dele e ver o que "Moraes estava aprontando".



A reportagem conseguiu falar com o hacker, que confirmou a história.



Na entrevista, ele também diz que "mudou de lado" depois ter se sentido abandonado pela esquerda.

Delgatti ainda afirmou que trabalha "com contrato" para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). “Eu trabalho ainda com ela. Cuido do site dela, das redes sociais que estão banidas no Brasil, de tudo. Mas eu tenho contrato, trabalho com ela”, detalhou.