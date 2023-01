Janja agradece equipe que faz a limpeza do Planalto: 'Um brinco'

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, gravou um vídeo agradecendo a equipe de manutenção do Palácio do Planalto por realizar a limpeza do local após toda a destruição advinda dos atos terroristas que aconteceram no domingo (08/01). O Planalto, que estava totalmente danificado, precisou da equipe de manutenção para que pudesse ter condições de, ao menos, receber os funcionários que trabalham lá.