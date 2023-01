Perfil que denuncia terroristas chega a 1,1 milhão de seguidores em 24h

O perfil Contragolpe Brasil está somente no Instagram e recebe denúncias via mensagens (foto: Reprodução / Instagram)

Em busca de punição para os bolsonaristas terroristas que vandalizaram Brasília no último domingo (8/1), foi criado o perfil no Instagram Contragolpe Brasil. A ideia é identificar “os criminosos que atentam contra a democracia do Brasil”. O perfil foi criado na madrugada de segunda-feira (9/1)e, em 24 horas, completou 1,1 milhão de seguidores.

Até o momento, o perfil já identificou 126 bolsonaristas. No começo, os responsáveis pelo perfil, que não se identificaram, publicavam imagens de outras redes sociais e pediam ajuda para os seguidores para chegar naqueles rostos. Depois, a página passou a receber informações privadas com foto, nome, cidade e rede social dos terroristas.

O Contragolpe Brasil tem duas publicações fixadas, que ficam permanente no topo do perfil, independente da postagem de novos conteúdos. O primeiro deles é a foto de Ana Priscilla Azevedo, que seria uma articuladora do movimento, segundo a página. “Criminosa e uma das principais articuladoras da invasão ao Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 2023”, diz a legenda.

A segunda foto fixada é de Salomão Vieira. De acordo com o perfil, ele seria um dos financiadores do movimento que levou cerca de 40 ônibus de bolsonaristas para o protesto que culminou na destruição do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. “Criminoso e um dos principais arquitetos da invasão ao Congresso”, aponta a página.

O Contragolpe Brasil chegou a ser impedido pelo Instagram de fazer novas publicações, mas já voltou a ser liberado. Além de fazer a identificação e clamar por justiça, a página também compartilha o canal oficial para denúncias criado pelo Ministério da Justiça. Até o momento, o e-mail denuncia@mj.gov.br já recebeu mais de 13 mil denúncias contra os terroristas.