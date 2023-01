Idosa não morreu em ginásio onde estão os bolsonaristas detidos; foto da idosa é de banco de imagens (foto: Reprodução/Redes Sociais) A informação de que uma idosa teria morrido no ginásio para onde os bolsonaristas detidos foram levados é falsa. O fato foi desmentido pela Polícia Federal (PF), na noite dessa segunda-feira (9/1).

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. %u2014 Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

"A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia", esclareceu a PF.





Ao publicar a imagem de uma idosa, bolsonaristas alegam que a suposta vítima teria morrido por falta de água. Após uma breve pesquisa, é possível constatar que a foto usada pelos extremistas é na verdade de um banco de imagens.

Fake news bolsonarista! Imagem de idosa que teria morrido no "campo de concentração de Lula" foi retirada de banco de imagens. Mais uma mentira deslavada! pic.twitter.com/R0jDE3upFY %u2014 Sergio Antunes (@SergioA80908400) January 10, 2023







"Senhora de 77 anos. Acabou de morrer por falta de água no campo de concentração, dentro do ginásio da PF onde os patriotas foram detidos a mando dos opressores", escreveu uma bolsonarista nas redes sociais.





Eles ainda se referem ao local como 'campo de concentração', referência às construções nazistas que aprisionavam e torturavam cidadãos, em maior parte judeus.





Bolsonaristas detidos





O acampamento em frente ao Quartel-general do Exército, na Praça dos Cristais, em Brasília, começou a ser desmobilizado na manhã de ontem





A ação ocorreu após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dando 24 horas para a retirada de todos os manifestantes acampados no local.

Após a ação, todos os manifestantes foram encaminhados à sede da Academia Nacional de Polícia (ANP), da PF, e estão sendo ouvidos por 50 equipes da Polícia Judiciária Federal.