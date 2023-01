Dino: 40 ônibus foram aprendidos e terroristas tinham armas

Presidente do Tribunal de Justiça de MG repudia invasão em Brasília

Vestidos de verde e amarelo, terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar.

Foram quebradas vidraças, objetos históricos, obras de artes, móveis. Gabinetes foram invadidos, documentos e armas foram roubados.

Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.

Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha do cargo por 90 dias