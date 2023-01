Presidente do Tribunal de Justiça de MG repudia invasão em Brasília

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho repudiou nesta segunda-feira (9) a destruição que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, causaram em Brasília, no Distrito Federal.

José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Na tarde desse domingo (8), bolsonaristas invadiram Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto e destruíram diversos pontos dos edifícios.

Ver galeria . 9 Fotos Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) foi um dos edifícios atacados pelos bolsonaristas nesse domingo (foto: Carl de Souza/AFP )

"O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, em nome do Poder Judiciário mineiro, repudia veementemente os ataques antidemocráticos que resultaram em invasões e depredações ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. Tais ações, intoleráveis e inadmissíveis, afrontam o Estado Democrático de Direito e devem ser apuradas, para responsabilização dos culpados", divulgou o TJMG.