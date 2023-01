Rosângela Moro sobre invasão aos Três Poderes: 'Triste capítulo'

Rosângela Moro disse que 'algumas pessoas perderam a razão' (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Invasão aos Três Poderes







Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de artes, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar Ibaneis Rocha do governo do DF por 90 dias

A deputada federal Rosângela Moro (União Brasil) lamentou os ataques terroristas no Congresso Nacional feitos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A mulher do ex-juiz e senador paranaense Sergio Moro (União Brasil) disse que a invasão bolsonarista ficará marcada “como um triste capítulo nos livros de história”. Ela lamentou a destruição do patrimônio público na qual classificou ser “de todos nós”.“Com a perda da razão, perdeu-se a legitimidade, e Lula continua presidente. Vandalismo não é o caminho”, escreveu a deputada federal no Twitter.“O caminho é debate sério, é construir uma oposição com fundamento na razão e na Lei para garantir avanços em nosso país. O dia de ontem entrará como um triste capitulo nos livros de história”, seguiu.Para Rosângela, eleita para a Câmara dos Deputados representando São Paulo com mais de 217 mil votos , é preciso “registrar é que a direita não é arruaceira”. “Algumas pessoas perderam a razão e por seus atos e excessos precisam ser responsabilizadas”.Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) nesse domingo (8). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília. Até esta segunda-feira (9), cerca de 1.200 estavam detidas no QG do Exército.