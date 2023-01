Diante de atos golpistas, ministério garante abastecimento de combustíveis

Regap, em Betim, é um dos alvos de manifestantes golpistas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O Ministério de Minas e Energia (MME) se pronunciou nesta segunda-feira (9/1) garantindo a normalidade do abastecimento de combustíveis no Brasil e do funcionamento das refinarias. Os pontos estão entre os alvos de grupos bolsonaristas que, no domingo (8/1), invadiu a Praça dos Três Poderes e depredou o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, em Brasília-DF.









“O Ministério de Minas e Energia (MME), em articulação com as entidades vinculadas, tem garantido a normalidade do abastecimento nacional de combustíveis e o funcionamento adequado de refinarias, terminais e bases de distribuição. Além de monitorar o status de protestos nessas estruturas, seguimos atentos e em articulação com outras pastas e Estados para assegurar o suprimento. Seguiremos firmes e compromissados com a sociedade brasileira”, afirma Silveira.





Diante dos atos terroristas em Brasília e da divulgação de que as refinarias seriam alvo da ação de bolsonaristas, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) se pronunciou alertando para o risco de ataques às refinarias.





De acordo com balanço divulgado pela FUP nesta manhã, os poucos bolsonaristas que permaneciam em frente às refinarias já começaram a deixar os locais . A entidade afirmou também que, durante o período, cinco bolsonaristas estavam no canteiro central da via de acesso à Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Bombeiros e polícias Militar e Rodoviária Federal vistoriam a região.





A FUP informou que uma reunião por videoconferência com partidos, sindicatos e movimentos populares acontece durante esta tarde para definir ações de mobilização contra os atos bolsonaristas.