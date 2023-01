Senador Renan Calheiros fala em pedido de prisão de ex-presidente Bolsonaro

Prisões de bolsonaristas









Os vândalos quebraram vidraças, mobílias e equipamentos como computadores, impressoras, televisores e câmeras. Nem mesmo um



Ontem à noite, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), disse que cerca de 200 pessoas foram presas em flagrante pela participação nos atos terroristas. Já a Polícia Civil do DF falou em 300. Na manhã desta segunda-feira, o número foi atualizado para 1.200 detenções no quartel-general do Exército.



Cerca de 4 mil bolsonaristas radicais estiveram em Brasília nesse domingo (8). Inicialmente, a manifestação parecia ter tom pacífico, porém a multidão vestida de verde e amarelo furou o bloqueio de policiais e correu em direção aos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.Os vândalos quebraram vidraças, mobílias e equipamentos como computadores, impressoras, televisores e câmeras. Nem mesmo um quadro de autoria do pintor Di Cavalcanti e um vitral da artista plástica Marianne Peretti escaparam da ação. Vídeos dos próprios presentes no tumulto mostraram os rastros de destruição ao patrimônio público.Ontem à noite, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), disse que cerca de 200 pessoas foram presas em flagrante pela participação nos atos terroristas. Já a Polícia Civil do DF falou em 300. Na manhã desta segunda-feira, o número foi atualizado para 1.200 detenções no quartel-general do Exército.Os eleitores extremistas de Bolsonaro não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na votação do dia 30 de outubro de 2022 e pedem interveção do Exército na política brasileira. Para garantir o respeito à democracia e à lei, Lula decretou intervenção federal nas forças de segurança de Brasília até o dia 31 de janeiro.

O senador classificou os ataques de bolsonaristas que depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília como “inimagináveis”. “A eleição se deu em torno disso: de um lado, a civilidade; do outro, a barbárie. Isso (a invasão) aconteceu com a participação de forças de segurança e das Forças Armadas. Tivemos um atentado à democracia”.Calheiros disse ainda concordar com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de afastar Ibaneis Rocha (MDB) do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias . O senador declarou também que irá propor ao MDB a expulsão do político do partido.“Ibaneis colaborava com estratégias e práticas fascistas há muito tempo, ele se beneficiou com o governo Bolsonaro, fez questão de nomear o ex-ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro como seu Secretário de Segurança. Vou propor ao MDB a expulsão do governador de Brasília pela participação nos atos golpistas”.