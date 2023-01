Celina Leão assume o governo do DF no lugar de Ibaneis Rocha

Celina Leão vai assumir o governo do DF por 90 dias (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press) Após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes, em afastar o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) por 90 dias, a vice Celina Leão (PP) vai ocupar a função de chefe do Executivo local.









A decisão do ministro foi protocolada na madrugada desta segunda-feira (9/1), e inclui Ibaneis Rocha e o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres no inquérito que investiga os atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes.

No documento de 18 páginas, Moraes considera que o governador do DF teve uma conduta "dolosamente omissiva", "que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa 'livre manifestação política em Brasília' - mesmo sabedor por todas as redes que ataques às Instituições e seus membros seriam realizados", escreveu Moraes.

Na decisão, o magistrado destaca que Rocha ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos dois anos no dia 7 de Setembro.

"Absolutamente nada justifica a existência de acampamentos cheios de terroristas, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal", disse o ministro. "Absolutamente nada justifica a omissão e conivência do Secretário de Segurança Pública e do Governador do Distrito Federal com criminosos que, previamente, anunciaram que praticariam atos violentos contra os Poderes constituídos", concluiu.





Ao assumir o comando da capital do país, Celina Leão, que é apoiadora da família Bolsonaro e consolidou seu nome como adversária ferrenha da gestão do petista Agnelo Queiroz, governador do DF entre 2011 e 2014, terá que se sentar com Lula no encontro agendado com os chefes dos Executivo estaduais, agendada para às 18h desta segunda-feira (9/1).

Pedido de desculpas





"Quero me dirigir aqui, primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje em nossa cidade. Para a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) [ministra Rosa Weber], ao meu querido amigo Arthur Lira [presidente da Câmara], ao meu querido amigo Rodrigo Pacheco [presidente do Senado]", disse. A responsabilidade de Ibaneis a respeito das falhas no processo de segurança vem sendo questionada.









