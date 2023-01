Governo do DF disse a vice do Senado que invasão estava 'sob controle'

Na ausência de Pacheco, Veneziano ocupava a cadeira de presidente do Congresso Nacional durante os ataques terroristas (foto: Pedro França/Agência Senado)

Vital do Rêgo ocupa interinamente a presidência do Senado porque Rodrigo Pacheco (PSD-MG) está fora do Brasil. Depois dos ataques, foi ele quem convocou o gabinete de crise.



Invasão aos Três Poderes

Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) nesse domingo (8). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília. Até esta segunda-feira (9), cerca de 1.200 estavam detidas no QG do Exército.

Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de artes, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.

Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Já o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento de Ibaneis Rocha do governo do DF por 90 dias

O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), foi informado pelas forças de segurança do governo do Distrito Federal que a presença de bolsonaristas em frente às sedes do Congresso Nacional, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal estava “sob controle”. Horas depois, os extremistas provocaram destruição nos Três Poderes.“Recebi as informações que nós não deveríamos nos preocupar porque a situação estava sob controle. Me afirmaram que bloqueios estavam sendo adotados. Quatro horas depois vimos o inverso. Os atos de vandalismo, depredação, e absurdos foram feitos de forma deliberada, de forma planejada. Nós falamos e nós pedimos o reforço”.