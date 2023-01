Lula se reúne com ministros da Saúde e Educação

Primeiro encontro será com Nísia Trinidade, ministra da Saúde (foto: Sergio Lima/AFP)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade, nesta terça-feira (10/1), para discutir o futuro do país. O encontro está previsto para as 16h com a ministra Nísia, e as 17h com o ministro Camilo.









Lula usou as redes sociais para ressaltar que vai trabalhar no Palácio do Planalto, mesmo após a depredação feita pelos bolsonaristas na invasão ao Congresso Nacional.





"A educação e a saúde foram áreas destruídas e negligenciadas nos últimos anos. Hoje terei reuniões com ministros dessas pastas, para trabalharmos e muito rapidamente implementarmos medidas de reconstrução no país", escreveu o presidente em seu Twitter.

Escândalos de corrupção





Um dos escândalos de corrupção mais marcantes do governo Bolsonaro foi a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro . Ele foi preso pela Polícia Federal, alvo de investigação sobre tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).





Ribeiro substituiu Abraham Weintraub no Ministério da Educação, o qual também teve uma administração desgastada em meio a escândalos.

Ele foi acusado de racismo contra chineses. Weintraub disse que iria combater o 'marxismo cultural' nas universidades e ainda chamou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de 'vagabundos', em uma reunião ministerial.

Saúde





De acordo com o ex-ministro, ele saiu por perceber que não teria autonomia para atuar à frente do Ministério da Saúde.





Com a saída de Nelson, Eduardo Pazuello o substituiu e contra ele pesaram as acusações mais graves. Pazuello foi acusado na CPI da COVID de atuar contra a humanidade, epidemia com resultado de morte, emprego irregular de verbas públicas, comunicação falsa de crime e prevaricação.





Pazuello era o ministro quando a pandemia estava no ápice da transmissão e pessoas morreram por falta de ar em Manaus (AM). Marcelo Queiroga, titular da pasta até o fim da gestão Bolsonaro, também foi acusado por epidemia com resultado de morte e prevaricação.