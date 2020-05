'A vida é feita de escolhas, e hoje escolhi sair', diz Nelson Teich

Substituto de Henrique Mandetta, Teich deixou o Ministério da Saúde depois de 28 dias (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Em curto pronunciamento na tarde desta sexta-feira, em Brasília, o ex-ministro da Saúde Nelson Teich explicou os motivos pelos quais deixou o cargo antes de completar um mês. Ao lado de outros integrantes que formam a parta, ele confirmou ter pedido demissão ao presidente Jair Bolsonaro, negando que havia sido demitido.

“A vida é feita de escolhas, e hoje eu escolhi sair. Dei o melhor de mim. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado”, ressaltou o ex-ministro, que chegou ao posto de entrevista usando máscara.





o uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves de novo coronavírus, além de oficializar a flexibilização do isolamento social. Em encontro com empresários organizado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o presidente disse que iria liberar o uso da cloroquina sem a autorização de Teich. Teich vinha sendo pressionado por Jair Bolsonaro para apoiarcom sintomas leves de novo coronavírus, além de oficializar a. Em encontro com empresários organizado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o presidente disse que iria liberar o uso da cloroquina

Apesar disso, o ex-ministro agradeceu ao presidente pela oportunidade: "Seria muito ruim na minha carreira não ter a chance de atuar no ministério pelo SUS. Nasci graças ao serviço público, sempre estudei em escola pública. Minha faculdade também foi pública".

Ele lembrou a dedicação dos profissionais de saúde na condução do combate à COVID-19: "Quando você vai na ponta, acaba vendo como é o dia a dia dessas pessoas. Você se impressiona. A dedicação dessas pessoas, correndo risco, o tempo todo ao lado dos pacientes. É uma coisa espetacular".





Luiz Henrique Mandetta, justamente para contribuir com o país: “Não aceitei o convite pelo cargo. Aceitei porque achava que poderia ajudar o Brasil”.



Teich fala sobre programa de testagem Substituto de que havia deixado o ministério no mês passado , o ex-ministro também disse que se colocou à disposiçãojustamente para contribuir com o país: “Não aceitei o convite pelo cargo. Aceitei porque achava que poderia ajudar o Brasil”.

O ex-ministro afirmou haver um programa pronto de testagem a ser implementado, para ajudar a entender a evolução da doença no país: “Deixo um plano de trabalho pronto para auxiliar os secretários municipais e estaduais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está ocorrendo e definir os próximos passos. Entregamos os pontos críticos a serem encontrados e auxiliar o entendimento do momento nas tomadas de decisões”.



Teich também enumerou os feitos e listou as dificuldades que encontrou ao assumir a pasta: "Traçamos um plano estratégico, que deve ser seguido. Durante esse período, tivemos o foco total na COVID-19. Mas temos um sistema que envolve várias outras doenças para serem cuidadas. Auxiliamos estados e municípios a passar por essas dificuldades. Fizemos 4 mil habilitações de leitos, respiradores, soluções EPIs, recursos humanos... Isso acontece num momento de grande crise mundial. Foi uma luta diária e intensa para que conseguíssemos auxiliar estados e municípios a passar por isso”.

Ele lembrou ainda das visitas a municípios com forte expansão da doença: “Iniciamos as visitas nas cidades mais atingidas. É fundamental entender o que ocorre no dia a dia, para desenho de ações implementadas em seguida".