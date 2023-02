Chuva que castigou São Paulo pode chegar a Minas? Meteorologia responde

De acordo com meteorologista, 'chuvarada' deve chegar com menos intensidade em Minas Gerais (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) As fortes chuvas que atingiram São Paulo entre sábado (18/2) e a manhã deste domingo (19/2) não devem chegar a Minas Gerais na mesma intensidade. De acordo com o meteorologista do Climatempo Ruibran dos Reis, o volume de chuva no litoral norte paulista foi um evento "atípico" e estava previsto.





Chuva em SP





De acordo com o meteorologista, já estava prevista uma frente fria para o litoral de São Paulo. Contudo, Ruibran explica que o volume de chuva foi acima do esperado.





"O que está acontecendo em São Paulo nós já estávamos prevendo. Uma frente fria que ia chegar ontem [sábado], no litoral de São Paulo, e ia causar fortes chuvas de sábado para domingo, principalmente na madrugada de hoje", explica.

"Nós tivemos em Bertioga uma precipitação de aproximadamente 651mm em 24 horas, isso equivale a quase o dobro de toda a precipitação esperada para todo o mês de fevereiro", afirma o especialista. De acordo com Ruibran, a média do mês de fevereiro para a região é de 347mm.

Para o meteorologista a situação é "atípica". "Eu, pessoalmente, nunca vi uma precipitação dessas em toda a história em menos de 24 horas aqui no Brasil", diz.





O que causou a chuva em SP?

Segundo Ruibran, a frente fria que provocou os temporais em São Paulo deve ficar parcialmente 'estacionada' no estado durante toda a semana.





"A frente fria chegou no litoral de São Paulo, e, com a descida do ar quente, principalmente vindo da Amazônia, grandes temporais se formaram. Estava previsto", reforça o meteorologista.

Quais os impactos da chuva em Minas?





Para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, no Sul e Oeste de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata estão previstas pancadas de chuvas isoladas ao longo da semana, de acordo com o especialista.





"Nada significativo igual a São Paulo. A partir de quinta-feira [23/2], essa frente fria avança para o litoral do Rio de Janeiro e devemos ter 'pancadões'. Chuvas isoladas, típicas da época do ano", explica.





"Quando o sistema chegar até Minas, chega com fraca intensidade. A partir de amanhã já não há esse risco de grandes temporais em São Paulo, mais chuvas isoladas, típicas da época do ano. A 'chuvarada' esperada para o litoral foi essa de ontem para hoje, com volume bastante elevado", completa.