Carnaval de BH: Leitores do EM reclamam de alterações no trânsito da cidade

No lugar dos carros, muita gente. Carnaval de rua em BH muda trânsito da cidade (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press) Enquanto milhares de foliões tomam as ruas de Belo Horizonte, há também moradores da capital que relatam desconforto com as alterações de trânsito feitas para viabilizar a festa. Em publicações feitas nas redes sociais do Estado de Minas, leitores fazem apelos à organização do evento.









“Pronto, já deu pra perceber o despreparo pro carnaval, né. Ladeira que não é viável, trânsito que não é interditado, divulgação de locais diferentes dos reais!!! Nunca vi tanta falta de organização, vi ambulantes em locais longe dos blocos por simples controvérsia do real local dos desfiles, não venderam nada! Amadorismo que faz a população de gato e sapato!!!”, protestou





Eveline Santiago, outra seguidora, também reclamou em uma das publicações da cobertura do carnaval. Ela cobrou um planejamento específico para a região da Savassi, no Centro-Sul da cidade.





“Alguém da BHTrans deve ter planejado alguma coisa para o trânsito da Savassi! Ou não? Há muitos prédios residenciais na minha rua e não conseguimos sair ou voltar. Onde está o planejamento respeitando nosso direito de ir e vir”, afirmou.





Outros leitores reclamaram da mudança nos horários e itinerários dos ônibus e da dificuldade em mudar a rotina de trabalho diante das alterações provocadas pela festa nas ruas de BH.





Um leitor identificado como Wellington Dias sugeriu também que os blocos ficassem concentrados em poucos pontos da cidade. “Espalham blocos pela cidade inteira e ainda querem que o trânsito fique bom? Desorganização, deveriam ter um ou dois pontos específicos pra quem curte essa festa ir comemorar não em vários pontos diferentes, esquecem que a cidade também tem pessoas que não gostam da festa e precisam se locomover na cidade”.





A maior parte das interações, no entanto, é de apoio à festa na cidade ou comentando sobre blocos específicos. De volta após dois anos de pandemia, o carnaval de rua é aprovado pela maioria dos moradores de Belo Horizonte, segundo aponta pesquisa publicada em dezembro de 2022