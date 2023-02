Carnaval de BH: SLU recolhe 133 toneladas de lixo no primeiro dia de folia

A prefeitura de Belo Horizonte divulgou, neste domingo (19/02), o balanço de ocorrências do primeiro dia de carnaval na capital. Um dos dados apresentados foi a quantidade de lixo recolhido pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) no sábado (18/02). Ao todo, foram 133 toneladas.

O balanço mostra ainda número de blocos que desfilaram; atendimentos realizados no Posto Médico Avançado (PMA); testes de COVID-19; informações sobre ocorrências registradas pela Guarda Municipal; dados do trânsito e transporte; ações de fiscalização e mensagens encaminhadas à Ouvidoria.

Confira:

BELOTUR

SLU

SAÚDE

BHTRANS

GUARDA CIVIL MUNICIPAL



FISCALIZAÇÃO

OUVIDORIA

Mapa dos blocos de BH



Carnaval é feriado?

Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira. O mapa interativo dos blocos é atualizado diariamente com o roteiro e agenda dos desfiles dos blocos.Não, de acordo com a Lei 9.093/1995 , que trata dos feriados oficiais, são reconhecidos como feriados aqueles declarados em leis estaduais ou federal. Em todo o Brasil, somente o estado do Rio de Janeiro considera o período de carnaval um feriado, e nem todo município ou estado considera a data como feriado. Em outros lugares o carnaval é um ponto facultativo.