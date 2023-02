BH tem previsão de chuvas e trovoadas neste domingo

--> --> --> -->

Imagem do Morro das Antenas, na Serra do Curral, entre BH e Nova Liima (foto: Benny Cohen/EM/DA Press)

Neste domingo (19/2), a previsão do tempo é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. A informação é da Defesa Civil de Belo Horizonte.A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

Nos outros municípios de Minas Gerais, o domingo de carnaval será mais um dia com tempo abafado, com temperaturas elevadas e as típicas pancadas de verão na maioria das regiões mineiras.A previsão para hoje é de acentuado volume de chuvas para as regiões do Triângulo Mineiro e o Sul de Minas Gerais.No restante do estado, estão previstas variação de nebulosidade e chuvas em forma de pancadas isoladas, preferencialmente a partir da tarde.A Defesa Civil estadual alerta os foliões para ficarem atentos, pois as pancadas de verão podem ser localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e muitos raios.