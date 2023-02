Carnaval de BH: Feira Hippie vai funcionar no domingo (19/2)

Além dos blocos, Centro da capital terá o movimento tradicional da Feira Hippie em domingo de Carnaval (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Feira Hippie funcionará normalmente na Avenida Afonso Pena, Centro de Belo Horizonte, neste domingo (19/2). As tradicionais barraquinhas estarão nas ruas das 8h às 14h e entram no ritmo do carnaval na cidade.