Trabalhadores mantêm greve e metrô de BH segue fechado no Carnaval

Quem procurou as estações do metrô de BH neste primeiro dia de Carnaval as encontrou fechadas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Em assembleia neste sábado (18/2), os metroviários de Belo Horizonte decidiram pela manutenção da greve total no metrô da capital. Desde a quarta-feira (15/2), as estações da cidade estão fechadas e o carnaval começou sem que o folião pudesse se locomover com a ajuda dos trens. Uma nova reunião da categoria está marcada para a próxima segunda-feira (20/2).













Leia mais: Metrô de BH: Alckmin recebe reivindicações contra assinatura da concessão Há cerca de um ano e meio, os trabalhadores estão em processo de greves intermitentes contra a privatização do metrô, que foi leiloado em dezembro do ano passado . Os metroviários pedem garantias de estabilidade no emprego desde então. Entre outras medidas, eles reivindicam que não haja um processo de demissão em massa e a realocação dos funcionários em outras unidades da CBTU.





Nesta semana, duas audiências de conciliação foram mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) sem chegar a uma conclusão entre CBTU e Sindimetro. Na segunda reunião, na quinta-feira , o tribunal determinou o funcionamento de 70% dos trens, sob multa diária de R$ 100 mil e R$ 150 mil durante o Carnaval, em caso de descumprimento da liminar.





Segundo a CBTU, o metrô de BH recebe cerca de 100 mil passageiros em dias úteis. Neste primeiro dia de Carnaval, o prefeito da capital, Fuad Noman (PSD) reclamou sobre a paralisação, embora afirmasse que o transporte representa menos de 10% do movimento dos ônibus. Ele ainda protestou contra a paralisação em meio à festa e disse que se eles não ajudarem na mobilidade da cidade durante este momento, ‘é melhor privatizar mesmo’