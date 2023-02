Fuad pede 'apoio' do metrô ao Carnaval de BH: 'Se não, é melhor privatizar'

Paralisação do metrô de BH segue neste sábado (18), dia da abertura oficial do carnaval da cidade (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Prefeito quer BH firme no roteiro carnavalesco nacional

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), pediu, neste sábado (18/2), apoio dos trabalhadores da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para solucionar os impasses em torno do metrô de Belo Horizonte. O modal está paralisado desde terça-feira (14), por causa da greve dos metroviários, críticos do processo de privatização da linha férrea da capital mineira.No Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), na Região Oeste da cidade, de onde monitora o impacto da folia carnavalesca sobre a cidade, Fuad lembrou que o metrô está ligado ao governo federal. A CBTU, gestora dos trens , pertence à União."Temos feito apelos, mas não temos força para poder mexer, porque não é nosso. Mas espero que o pessoal da CBTU mostre que eles são importantes. Se não, é melhor privatizar mesmo. Se passarem o carnaval em Belo Horizonte sem precisar deles, é porque não são mesmo importantes. Mas acho que são importantes e precisam estar atentos. Eles precisam dar apoio à cidade em um momento tão delicado como esse", disse.A privatização do metrô de BH avançou no ano passado. A Comporte Participações arrematou o modal sob lance único de R$ 25,7 milhões . O contrato prevê, ainda, aportes dos governos federal e estadual. Defensores do leilão, como o governador Romeu Zema (Novo), argumentam que a concessão do modal à iniciativa privada pode impulsionar a construção da linha que vai ligar o Barreiro ao Calafate , além de otimizar o itinerário já existente, que vai de Venda Nova ao Eldorado, em Contagem.Segundo Fuad Noman, a paralisação dos metroviários não trouxe prejuízos significativos à mobilidade urbana da cidade. "O metrô representa, hoje, menos de 10% do movimento dos ônibus. Os ônibus estão funcionando normalmente. A Empresa de Transportes e Trânsito (BHTrans) garantiu que está tudo em ordem", completou.CBTU e BHTrans, aliás, têm assentos na sala de monitoramento do COP-BH, no Bairro Buritis. Outras entidades, como a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar também têm oficiais de prontidão no local para o caso de intercorrências. Ao lado de Fuad, hoje, estava o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (sem partido).Segundo a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), cinco milhões de foliões devem curtir os blocos que desfilam pela capital . O número não representa o total absoluto de participantes da festa. Se uma mesma pessoa frequenta dois cortejos diferentes, por exemplo, entra duas vezes no cálculo.Hoje, ao garantir a infraestrutura adequada ao carnaval da capital, que cresceu exponencialmente na década passada, Fuad disse que uma das metas é "consolidar" BH como cidade famosa pelos festejos de Momo."Belo Horizonte está preparada para o carnaval em todos os sentidos. Não só (sobre) ônibus, mas na segurança, na saúde, no trânsito em geral e na mobilidade. Podem ficar tranquilos. O carnaval vai ser um sucesso. Precisamos nos consolidar como grande cidade do carnaval no Brasil", pontuou.