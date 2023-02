Ônibus de linhas metropolitanas têm itinerários alterados para o Carnaval

Linhas de ônibus metropolitano têm itinerários mudados por causa do Carnaval (foto: Bruno Freitas/EM/D.A Press)

As linhas de ônibus do Sistema de Transporte Metropolitano que circulam por Belo Horizonte terão os trajetos alterados durante o Carnaval na capital.

Em nota divulgada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), os itinerários dos ônibus metropolitanos serão mudados a partir das 5h, deste sábado (18/2).

As estações Espírito Santo, Tupinambás e Bernardo Monteiro, a partir das 16h, do sábado, vão operar normalmente todos os dias do Carnaval. Aarão Reis e Oiapoque ficarão fechadas durante todo o feriado carnavalesco, voltando a operar às 4h, da Quarta-feira de Cinzas (22/2).

Algumas linhas que acessam o Centro de Belo Horizonte pelas Avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos e Pedro II também terão os itinerários alterados.

Os comunicados com as mudanças nas rotas estão afixados dentro dos ônibus para que os passageiros não sejam pegos desprevenidos.

Em nota, a Seinfra afirma que “as mudanças têm o objetivo de proporcionar conforto e segurança aos usuários, permitindo que os ônibus consigam trafegar mesmo com as restrições no trânsito da capital devido aos eventos”.

Mais informações com todas as linhas alteradas e seus desvios podem ser acessadas neste link.

Horários

Os quadros de horários dos serviços metropolitanos estão definido para o Carnaval da seguinte forma:

Data Dia da Semana Operação

18/02/2023 Sábado Sábado Atípico

19/02/2023 Domingo Domingo/Feriado

20/02/2023 Segunda-feira Domingo/Feriado

21/02/2023 Terça-feira Domingo/Feriado

22/02/2023 Quarta-feira Quarta-feira de Cinzas

Na quarta-feira, os ônibus do Sistema de Transporte Metropolitano vão operar seguindo quadro de horários específico, permitindo o aumento da circulação das linhas e ampliando o atendimento aos usuários.

