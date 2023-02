Bloco formado por cozinheiros é uma das apostas do carnaval em Tiradentes

Bloco de cozinheiro é uma das atrações do carnaval de Tiradentes (foto: Tiago Morandi/Divulgação)

A cidade histórica de Tiradentes é conhecida por sua arquitetura colonial e gastronomia riquíssima. Por causa desse charme e tradição, muitos foliões têm a cidade como destino para curtir a festa carnavalesca.

Neste ano, uma das apostas do carnaval na cidade será um bloco formado por cozinheiros. Chamado de Gourmet da Madrugada, o bloco começa na virada de terça para quarta-feira, às 2h da madrugada, encerrando a festa em Tiradentes.

Os integrantes, cozinheiros, garçons e outras pessoas que trabalharam nos bares e restaurantes durante todo o carnaval são convidados a curtirem a folia. Eles vão caracterizados de chapéu de cozinha e avental, além de levarem colheres de pau e panelas para agitarem a festa.

Outros blocos tradicionais também animam a cidade, como o Palhaçada, bloco que os membros se vestem de palhaço, ambiente perfeito para os pais levarem as crianças. E o Ver-te-Cana, que há 31 anos arrasta multidões na cidade, distribuindo cachaça para os foliões através de um barril que fica na frente do carro alegórico do bloco.

Além da programação voltada para o carnaval, a cidade turística continua a oferecer passeios pela cidade rica em história, o

melhor da cozinha mineira e a hospitalidade mineira traduzida nas pousadas e hotéis.

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação completa do carnaval na cidade de Tiradentes, que acontece entre 17 a 21 de fevereiro de 2023.

Sexta-feira (17/02):

08:00 - Bloco Reviver (Conc. Escola)

16:00 - Abertura

18:00 - DJ KK Neves (Tenda Rodoviária)

19:00 - Bloco das Charreteiras (Conc. Bairro Cuiabá)

20:00 - Demilson Eleotério (Tenda Rodoviária)

21:00 - Bloco das Domésticas (Conc. Bar da Zezé)

22:00 - Toninho Saga (Tenda Rodoviária)

00:00 - Bloco Lokomotiva (Tenda Rodoviária)

03:00 - Encerramento









Sábado (18/02):

03:00 - Bloco Alvorada (Conc. ALto São Francisco)

12:00 - Bloco Surpresa F.C. (Conc. Sede do Clube Aimorés)

13:00 - Abertura

14:00- Vaninho Silva

15:00 - Bloco Divas (Conc. Quatro Cantos)

16:00 - Bloco Amor&Cana (Conc. Igreja do Canjica)

16:30 - DJ KK Neves (Tenda Rodoviária)

17:00 - Batucada das Minas (Largo das Forras)

18:00 - Banda JPG (Tenda Rodoviária)

20:00 - Felipe Hott (Tenda Rodoviária)

21:00 - Bloco Estação Caça-Cachaça (Conc. Bar da Zezé)

22:00 - Quinteto Bravíssimo nas Ondas do Rádio

22:00 - DJ KK Neves (Tenda Rodoviária)

22:00 - Bloco Panela (Conc. Quatro Cantos)

00:00 - Bat-Caverna (Tenda Rodoviária)

03:00 - Encerramento









Domingo (19/02):

13:00 - Abertura

13;00 - Bloco Secos e Molhados (Conc. Igreja do Canjica)

14:00 - Carna Kids Friduchita (Tenda Rodoviária)

14:00 - Salomé Viegas - Choro. Samba E MPB

16:00 - Uai Samba

18:00 - Wilson Sideral e a Nave (Tenda Rodoviária)

19:00 - Bloco Ver-te-Cana (Conc. Rua Direita)

20:00 - Banda JPG (Tenda Rodoviária)

22:00 - DJ KK Neves (Tenda Rodoviária)

22:00 - Batuquelê (Samba, Rock) (Largo das Forras)

00:00 - Bat-Caverna (Tenda Rodoviária)

03:00 - Encerramento









Segunda-feira (20/02):

12:00 - Bloco das Abelhas (Conc. Rua Manoel Morais)

13:00 - Bloco Palhaçada (Conc.( Largo das Mercês)

16:00 - Abertura

16:00 - Chorando ao Violino - Lígia Fisher no Violino e Grupo (Largo das Forras)

18:00 - DJ KK Neves (Tenda Rodoviária)

19:00 - Bloco Beatões da Santíssima (Conc. Bar da Zezé)

20:00 - Banda JPG (Tenda Rodoviária)

21:00 - Bloco dos Abandonados (Conc. Rua Joaquim Ramalho, Cuiabá)

22:00 - DJ KK Neves (Tenda Rodoviária)

00:00 - Afroreggae (Tenda Rodoviária)

03:00 - Encerramento









Terça-feira (21/02):

14:00 - Abertura

16:00 - Bloco Unidos da Ponte (Conc. Rua Inconfidentes)

16:00 - Banda JPG (Tenda Rodoviária)

18:00 - Quinteto Bravíssimo nas Ondas do Rádio (marchinhas, sambas e choro)

18:00 - DJ KK Neves (Tenda Rodoviária)

20:00 - Afroreggae (Tenda Rodoviária)

20:00 - Bloco Aimorés (Conc. Sede do Clube Aimorés)

21:00 - Bloco Roma foi Pouco (Conc. Quatro Cantos)

22:00 - Atração Musical

22:00 - Encerramento

02:00 - Bloco Gourmet da Madrugada (Conc. Largo do Rosário)

