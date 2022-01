Rua Paulo de Frontin, perto do cruzamento com a Olegário Maciel, será interditado (foto: Reprodução/Google Street View) Quem circula por Belo Horizonte deve ficar atento aos trechos interditados pela BHTrans para a realização de obras neste sábado (29/1). As interdições ocorrem em cantos diversos da capital mineira - nas regiões Centro-Sul, Nordeste e Pampulha - e afetam itinerário de linhas do transporte público.





A interdição mudará parte do itinerário das linhas 3501 A, 3501B, 3502, 3503, 4107, 4108, 9404, 9405. A obra implica em mudança também no itinerário da linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida), com interdição do ponto da Avenida do Contorno 11.530.

%uD83D%uDE8D Linha 104-Estação Lagoinha/Avenida

Itinerário normal até a Av. do Contorno, Rua dos Tupinambás, Av. Olegário Maciel, Rua dos Caetés, prosseguindo daí pelo itinerário normal.

Também foi realizada pela BHTrans a interdição da Rua Piauí, desde às 9h deste sábado, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul. O trecho interditado fica entre as ruas Inconfidentes e Tomé de Souza. O fechamento foi necessário para a realização de um evento.

A partir de segunda-feira (31/1), a BHTrans mudará o intinerário da Linha 703 (Estação São Gabriel/Guarani). A mudança se deve a uma obra de recapeamento na Rua Curiatã, no Bairro Guarani, na Região da Pampulha. A BHTrans informou que haverá a desativação dos pontos na Rua Curiatã, no número 75, e na Rua Samabaia, 166.

A BHTrans também informou alteração no trânsito na Rua Professor Otílio Macedo, no Bairro Pilar, na Região Nordeste da capital. A interdição será a partir de domingo (30/1), entre as ruas dos Moicanos e Rua São Pedro da Aldeia.



Mudanças de itinerário

Linha 703

31/1 (às 5h) - alteração para obra de recapeamento na Rua Curiatã.

Sentido bairro: Rua Siri, Rua Sambaíba, Rua Aniry, Rua Carimbé

Pontos desativados: Rua Curiatã, 759, e Rua Samambaia, 166

Pontos provisórios: Rua Aniry, 300, e Rua Samambaia,198

Linha 3030

30/1 a 10/2, das 8h às 16h - alteração para obra na Rua Professor Otilio Macedo entre Rua dos Moicanos e Rua São Pedro da Aldeia - Bairro Pilar.

Sentido Bairro/Centro: Rua São Pedro da Aldeia, Rua Pedro Moreira do Nascimento.

Sentido Centro/Bairro: inalterado.

Linhas 3501 A, 3501B, 3502, 3503, 4107, 4108, 9404, 9405

Itinerário normal até a Avenida Olegário Maciel, Rua dos Caetés, Rua Espírito Santo, prosseguindo daí pelo itinerário normal.

Ponto desativado : Avenida do Contorno, 11530

Ponto mais próximo : Avenida Olegário Maciel, 88





Itinerário normal até a Avenida do Contorno, Rua dos Tupinambás, Avenida Olegário Maciel, Rua dos Caetés, prosseguindo daí pelo itinerário normal.

Ponto desativado: Avenida do Contorno, 11530

Fonte: BHTrans