Carnaval de BH: prefeitura altera trânsito no entorno da rodoviária

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai realizar uma operação de trânsito na região do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no centro da capital mineira. As intervenções começam a partir desta sexta-feira (17) e seguem até o próximo domingo (26).













Leia mais: Em BH, transporte terá mais de mil viagens diárias durante carnaval Segundo a PBH, será montado um esquema especial para a chegada e saída das pessoas ao terminal e também uma área de estocagem para os ônibus rodoviários ao longo da Avenida do Contorno, que irá regular o acesso à Rodoviária.





A prefeitura ainda alerta que além do grande volume de pessoas que chegam e saem de Belo Horizonte, o sábado de carnaval se torna um dia decisivo, por conta das interdições na área central da cidade para a concentração e os desfiles de blocos.





É importante ressaltar que a PBH em conjunto com agentes da BHTrans e da Guarda Civil municipal já definiram o esquema de trânsito para os desfiles em seis pontos da capital.





Para o embarque nos táxis, em função da grande demanda, a prefeitura definiu que a fila dos veículos seguirá para a Rua Acre pela Avenida Olegário Maciel, rua dos Tamoios, rua Rio Grande do Sul até no máximo a esquina com rua dos Tupinambás.