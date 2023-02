Em BH, transporte terá mais de mil viagens diárias durante carnaval

A capital mineira conta diariamente com cerca de 850 mil passageiros (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Buscando atender a população durante o carnaval deste ano, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) vai disponibilizar 1.250 viagens de ônibus a mais por dia.

A capital mineira conta diariamente com 850 mil passageiros.





Com a greve dos metroviários, iniciada na última terça-feira (14/2), o número de utentes deve ser ainda maior, caso a paralisação siga.A quantidade de viagens a mais do que nos outras dias foi baseada no histórico do mesmo período dos anos anteriores. Alguns veículos estarão de prontidão, caso seja necessário aumentar o número de viagens de alguma linha.