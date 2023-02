Metrô de BH: trabalhadores decidem em assembleia manter a greve

Em assembleia, a categoria decidiu continuar com a greve no metrô de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral / EM / D.A Press)

A Companhia Brasileira de Trêns Urbanos (CBTU) informou, em nota divulgada na tarde desta quinta-feira (16/2), que todas as 19 estações do metrô da capital vão continuar totalmente paralisadas após os metroviários decidirem, em assembleia, pela manutenção da greve. Uma nova assembleia está marcada para as 10h de sábado (18/2), primeiro dia do Carnaval oficial.

O desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, determinou em liminar nessa quarta-feira (15/2) que 70% dos trens deveriam estar em funcionamento durante a greve dos metroviários. A determinação, porém, não está sendo cumprida pelos empregados.

Foi estabelecida uma multa diária R$ 100 mil em caso de descumprimento da liminar. No período de Carnaval, entre esta sexta-feira (17/2) e a terça-feira (22/2), a multa será de R$ 150 mil.

A CBTU informou que ainda hoje vai ajuizar um pedido de aumento da multa estipulada pelo desembargador. “A companhia entende que esta greve política é irresponsável, prejudica a população e a mobilidade urbana de Belo Horizonte e região”, declarou a empresa na nota.

Procurado, o Sindimetro, entidade que reúne os trabalhadores no metrô da capital, confirmou a continuidade da greve, esclarecendo que enquanto não houver negociação direta com o governo federal a paralisação não será suspensa.

*estagiário sob supervisão