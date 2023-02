Mesmo com determinação de escala mínima, estações do metrô seguem fechadas

Categoria pede garantias de estabilidade no emprego após a privatização do metrô da capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Mesmo com liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) determinando escala mínima de funcionamento do metrô de Belo Horizonte, todas as estações seguem fechadas na manhã desta quinta-feira (16/2).



A decisão de escala mínima fixou o funcionamento de 70% dos trens em todos os horários, sob multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. Nos dias do Carnaval, a multa, em caso de descumprimento da liminar, será de R$ 150 mil, por dia.

Na manhã de hoje, uma assembleia geral entre o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro) e os funcionários da categoria deve definir os rumos da greve.

Greve

Com a paralisação, os metroviários pedem garantias de estabilidade no emprego após a privatização do metrô da capital, no fim do ano passado. Entre outras questões, os trabalhadores protestam contra os valores envolvidos na concessão do modal à iniciativa privada e pedem medidas como a realocação dos funcionários em outras unidades da CBTU.

Caso não haja um diálogo aberto com os trabalhadores, a categoria afirma que os foliões de BH não poderão contar com o metrô durante o Carnaval 2023. "O contrato com a empresa será assinado no dia 10 e ainda não temos nenhum retorno sobre como fica a nossa situação. Não é um movimento contra o governo, nem contra o Carnaval. É pela garantia de emprego dos trabalhadores", disse o secretário-geral do Sindmetro-MG, Daniel Carvalho, à reportagem do Estado de Minas.