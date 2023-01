Metrô de BH tem lentidão e prejuízo de quase R$ 500 mil com furtos de cabos

Estação do metrô em Santa Efigenia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/Arquivo - 26/08/2022) O metrô de Belo Horizonte teve um gasto de quase R$ 500 mil em 2022 com reposição de equipamentos e peças em decorrência de atos de vandalismo. Conforme balanço divulgado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) nesta segunda-feira (16/1), mais de 100 ocorrências de furto de cabos de cobre foram registradas desde 2020.

“Ao andar na via, pessoas arriscam a própria vida, já que além do risco de atropelamento por um trem, há risco de descargas de energia. Se considerada a rede aérea, a CBTU-MG conta com até 3 mil volts, que alimentam os trens elétricos”, pontua.





Greve de ônibus faz metrô de BH ter aumento de 20% no número de usuários Com isso, a CBTU-MG afirma ter adotado algumas medidas, como a troca de cabos de cobre por outros sem valor comercial; elaboração de campanhas de conscientização nas redes sociais e estações; e oferta de viagens extras para tentar mitigar os atrasos. “Também foi solicitada à Receita Federal a cessão de drones apreendidos para auxiliar no monitoramento dos 28,1 quilômetros de extensão da via”, acrescenta a companhia.





Os furtos de cabos na via ou outras práticas suspeitas podem ser denunciados pelo número (31) 99999-1108 por meio de ligações, SMS, WhatsApp ou Telegram.