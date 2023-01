Mau cheiro em estações do metrô de BH é causado por derramamento de soja

Metrô de Belo Horizonte têm sido alvo constante de reclamações de usuários devido ao mau cheiro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O mau-cheiro nas proximidades das estações Vila Oeste e Cidade Industrial tem chamado a atenção dos usuários do metrô de Belo Horizonte. Na manhã desta segunda-feira (16/1), além do odor desagradável, quem precisa do meio para se locomover pela cidade teve que enfrentar vagões lotados, devido à paralisação dos motoristas de ônibus de BH.





De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH), o mau cheiro acontece devido ao derramamento de soja na linha do trem de carga, que fica ao lado da linha do metrô. O transbordo é recorrente e tem incomodado os passageiros.





Meu total apoio a privatização do #metrobh .

Em momento algum estão pensando na população! Só querem seu interesse. Tiraram o trem com 8 vagões, tem estações com um mau cheiro horrível e não resolvem isso, fora a velocidade reduzida e as paradas entre as estações! %u2014 Beto Santos (@Santos933N) December 19, 2022





Por meio de nota, a CBTU afirmou que, em dezembro, enviou um pedido formal à VLi, empresa que cuida do trecho do trem de carga, para que fizesse a limpeza do local. Ainda conforme a nota, a companhia do metrô de BH foi informada que já existe um “cronograma de limpeza e providências que estão acontecendo”, mas que dependem da estiagem.





“A Companhia orienta aos usuários que informaram o problema pelos diversos meios de comunicação de atendimento da Empresa [...] a entrarem em contato com a VLi pelo telefone 0800 285 700 (Alô Ferrovias) e registrarem uma reclamação”, orienta a CBTU.

Aumento da procura

greve dos motoristas de ônibus de BH , fez com que o metrô tivesse um aumento de 20% no número de usuários, na manhã desta segunda-feira (16/1). De acordo com a CBTU-BH, o metrô teve um acréscimo de quase 4.500 usuários, em relação à última segunda-feira (9/1). Das 5h15 às 8h30 desta segunda, o metrô transportou quase 28 mil usuários.

Greve suspensa

A greve de ônibus, no entando, foi suspensa, no início da tarde de hoje (16/1). Organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH), o movimento começou ainda na madrugada desta segunda-feira.





A suspensão foi confirmada ao Estado de Minas pelo sindicato dos rodoviários e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH). As partes afirmaram que houve uma proposta de reajuste salarial próxima à praticada nos demais municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O STTRBH informou ainda que o próximo passo será a realização de uma assembleia para que a categoria avalie a proposta.