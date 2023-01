Greve de ônibus faz metrô de BH ter aumento de 20% no número de usuários

Metrô de BH teve aumento de quase 20% no número de usuários nesta segunda-feira (16/1). Imagem ilustrativa capturada em 30/09/2021. (foto: Leandro Couri/EM/D.A)



A greve dos ônibus organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH), em Belo Horizonte, fez com que o metrô da capital mineira tivesse um aumento de 20% no número de usuários, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de BH (CBTU-BH).





Com parte das linhas de ônibus paradas na capital mineira, muitos usuários viram no metrô uma saída para conseguirem se locomover, o que gerou o aumento na procura.





De acordo com a CBTU-BH, o metrô teve um acréscimo de quase 4.500 usuários até as 8h30 de hoje (16/1), em relação à última segunda-feira (9/1). Das 5h15 às 8h30 desta segunda, o metrô transportou quase 28 mil usuários.





Já prevendo um aumento no número de usuários, a companhia ofereceu duas viagens extras, uma saindo de Vilarinho, às 6h30, e outra de Eldorado, que aconteceu às 7h15. Em acréscimo, o horário de alguns trens foi antecipado, de acordo com o número de usuários no sistema.

Greve suspensa





Estado de Minas pelo sindicato dos rodoviários e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH). A informação foi confirmada pelo sindicato dos rodoviários e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH). As partes afirmaram que houve uma proposta de reajuste salarial próxima a praticada nos demais municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte





O STTRBH informou ainda que o próximo passo será a realização de uma assembleia para que a categoria avalie a proposta.