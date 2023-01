Greve de ônibus tem baixa adesão, mas traz transtornos para população

Apesar da pouca adesão, não existe previsão de término da greve (foto: Foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Com duas estações de ônibus fechadas, a paralisação dos rodoviários, marcada para esta segunda-feira, (16/1), teve uma baixa adesão da categoria. Apesar disso, o movimento provocou atrasos, superlotação e transtornos aos passageiros nesta manhã. Com duas estações de ônibus fechadas, a paralisação dos rodoviários, marcada para esta segunda-feira, (16/1), teve uma baixa adesão da categoria. Apesar disso, o movimento provocou atrasos, superlotação e transtornos aos passageiros nesta manhã.





Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH), o serviço opera com mais do que os 30% da escala mínima. “Somente na São Gabriel e Barreiro, os rodoviários aderiram completamente a greve. Na rua, os ônibus estão rodando normalmente”, conta Adilson Silva, representante do STTRBH, Adilson Silva.









Ele diz que não houve diálogo das empresas de ônibus com os trabalhadores e que as reivindicações eram feitas desde outubro do ano passado. “Eles não sentaram com a gente para conversar. Chamaram a reunião de última hora em um domingo à noite e dizem que a gente não quis participar”, declara.





O fechamento das estações São Gabriel Barreiro resultou em trânsito e ônibus lotado no entorno dos terminais. Nas demais estações, como Vilarinho e Pampulha, a paralisação foi parcial e atingiu menos de 30% da frota, segundo o STTRBH.





A reportagem do Estado de Minas questionou a Prefeitura de Belo Horizonte sobre quantos usuários e linhas foram impactados pela paralisação e aguarda retorno.

Demora e superlotação

Quem precisou do transporte público nesta manhã enfrentou demora, fila e ônibus lotados . Há relatos de pessoas que ficam mais de uma horas esperando pelo transporte. Nas ruas, pontos de ônibus lotados e passageiros atrasados para chegar ao trabalho.





A vendedora Lorena Marinho, de 24 anos, chegou na estação São Gabriel e ficou surpresa ao ver o terminal fechado. “Eu sabia da greve, mas não estava esperando que a estação estivesse fechado. Agora, com certeza, vou me atrasar para o trabalho”, disse.