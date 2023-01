Greve de ônibus: 'Querem forçar aumento da passagem', afirma associação

O presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo (AUTC) de Belo Horizonte, Francisco Maciel, considera que a greve dos rodoviários, que começou nesta segunda-feira (16/1), é, na verdade, um locaute - quando a paralisação é feita por iniciativa do empregador. O intuito seria tentar forçar um reajuste na passagem de ônibus.

“É uma greve combinada com objetivo de criar as condições para reajuste que, ao nosso ver, não se justifica”, afirmou, em entrevista ao. Segundo Maciel, a categoria se recusou a participar de uma reunião , realizada nesse domingo (15/1), que acertaria as reinvindicações do grupo.