Sem Sindicato e PBH, reunião sobre greve de ônibus é remarcada para segunda

Reunião para acordo entre SetraBH, STTRBH e Prefeitura de Belo Horizonte, marcados pelo Ministério Público do Trabalho, para este domingo não ocorreu devido a ausências (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A reunião marcada pelo Ministério Público do Trabalho entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH) e a Prefeitura da Belo Horizonte para este domingo (15/1), às 18h, não ocorreu devido a ausência dos dois últimos citados. Para tentar resolver a greve, uma nova tentativa de mediação foi remarcada para segunda-feira (16/1) às 10h, dia em que a paralisação será iniciada.A PBH afirmou, por meio de nota, que não enviou "representantes na reunião por tratar-se de discussão entre privados. O atual contrato de concessão estabelece que compete exclusivamente às empresas de ônibus negociar com os seus trabalhadores".

Segundo o STTRBH, "tentaram marcar uma reunião para hoje, às 18h, mas o presidente do Sindicato não vai comparecer. Tem uma reunião pré-agendada para amanhã (segunda) de manhã. Mas a greve continua, isso não vai afetar em nada o movimento que vai iniciar na parte da manhã de segunda-feira". Para a negociaçãode amanhã, o sindicato confirmou a presença do presidente.

Mesmo com a paralisação, os ônibus circularão com, pelo menos, 30% da capacidade total em Belo Horizonte. A greve foi anunciada na última sexta-feira (13/1). Os funcionários pedem a volta do pagamento do ticket alimentação durante as férias, alterações nas regras de intervalo de trabalho e um reajuste salarial com ganho acima da inflação.

Enquanto na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os funcionários dos transportes coletivos tiveram aumento de 8,2% nos vencimentos, na capital as empresas estão oferecendo um aumento de 7,19%, o que também vem causando insatisfação.



De acordo com o SetraBH, a reunião de mediação deve incluir a Prefeitura de Belo Horizonte, uma vez que o reajuste dos trabalhadores seria imediatamente repassado às tarifas cobradas dos usuários. A entidade patronal ainda aponta que o subsídio emergencial concedido pelo Executivo Municipal em julho de 2022 foi apenas uma forma de viabilizar custos de operação do aumento de 30% no número de viagens.



No fim do ano passado, uma outra greve foi anunciada pelo STTRBH. O movimento, marcado para 26 de dezembro, no entanto, foi suspenso após reunião de emergência convocada pelo MPT. Em reunião entre as empresas e os trabalhadores ocorrida em 4 de janeiro, o SetraBH manteve a proposta de reajuste de 7,19% e, diante da oferta, os rodoviários decidiram pela paralisação.