Metrô de BH pode ter viagens extras para suprir demanda de ônibus em greve

Movimento nas estações será avaliado pela CBTU para determinar se mais viagens serão disponibilizadas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O metrô de Belo Horizonte poderá operar com viagens extras nesta segunda-feira (16/1) para suprir um eventual aumento na demanda provocado pela greve dos trabalhadores dos ônibus na cidade.









No horário habitual de dias úteis, o metrô funciona das 5h15 às 23h. As bilheterias, no entanto, só abrem a partir das 5h40. Em horários de pico, o intervalo entre trens é de 7 a 10 minutos e de 15 minutos nos demais horários.





Trabalhadores dos ônibus de Belo Horizonte decidiram pela greve diante de entraves na negociação do reajuste salarial com as empresas de transporte. Uma das principais reivindicações da categoria é que o aumento nos vencimentos dos profissionais seja equivalente aos dos rodoviários da região metropolitana, de 8,2%. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), no entanto, ofereceu um acréscimo de 7,19%.





Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH), mesmo com a paralisação, ao menos 30% das viagens serão ofertadas regularmente na capital nesta segunda.





A categoria espera se reunir com o sindicato patronal já no início da semana para tratar sobre as negociações e, eventualmente, suspender a greve.