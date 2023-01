Cinco das sete estações de ônibus de BH operam parcialmente nesta segunda

Estação Diamante, na Região do Barreiro, funciona parcialmente e recebe grande fluxo de passageiros na manhã desta segunda-feira (16/1) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Cinco das sete estações de ônibus de Belo Horizonte tem operado parcialmente nesta segunda-feira (16/1), em decorrência da greve dos rodoviários, iniciada na madrugada de hoje. A informação é da BHTrans.





A BHTrans afirmou que não consegue informar com precisão a porcentagem de linhas que funcionam normalmente nas estações, pois os cenários podem mudar rapidamente com atrasos e fluxo de passageiros acima do normal nestes locais.









Reivindicações Belo Horizonte registrou aumento do tráfego de veículos particulares desde antes de 7h da manhã. O maior núero de carros nas ruas procurava compensar a deficiência no transporte coletivo.





Os grevistas reivindicam aumento salarial de, pelo menos, 8,2%, para a categoria em Belo Horizonte. O valor se equipara ao praticado nas demais cidades da Região Metropolitana da capital mineira. Os rodoviários de BH também pedem o retorno do ticket alimentação nas férias e regulamentação dos horários de intervalo.

Uma nova reunião, marcada pelo Ministério Público do Trabalho, entre STTRBH, Setra-MG e PBH , está sendo realizada desde às 10h, para tentar fechar um acordo e pôr fim ao movimento grevista.