Greve de ônibus em BH é suspensa após reunião

Estação São Gabriel amanheceu fechada por causa da greve dos rodoviários; paralisação gerou transtornos em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Está suspensa a greve de ônibus, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH), em Belo Horizonte, que era realizada desde a meia noite desta segunda-feira (16/1).





O STTRBH informou ainda que o próximo passo será a realização de uma assembleia para que a categoria avalie a proposta e encerre, oficialmente, o movimento grevista





De acordo com o sindicato, a proposta apresentada pelo Setra-BH é de um reajuste de 8,2% no salário, retorno do ticket alimentação nas férias, a partir de janeiro. Essas mudanças vão de encontro ao que foi pedido pelos rodoviários.





Outra solicitação da categoria, de regulamentação do tempo de descanso para 1h20min por dia, seguirá na justiça. O STTRBH havia conseguido o atendimento da reivindicação judicialmente, mas as empresas de ônibus recorreram. O sindicato afirmou que essa proposta será apresentada pelos trabalhadores, que podem, ou não, aceitá-la.