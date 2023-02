Apreendidas 2 toneladas de maconha que seriam vendidas no Carnaval de BH

A Polícia Civil (PCMG), por meio do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), apreendeu, na noite dessa quarta-feira (15), cerca de 2 toneladas de maconha no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

As informações foram divulgadas na manhã de hoje em entrevista coletiva. Segundo Antônio Prado, chefe do Denarc, o material ilícito que foi apreendido vinha da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e seria distribuído e comercializado no período do Carnaval, na capital mineira."A gente tem visto, através de informações da Belotur [Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte], que se espera um público de aproximadamente 5 milhões de pessoas na capital mineira, e o alvo desse material ilícito era exatamente o Carnaval”, disse.