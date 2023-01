Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas enviadas pelos Correios

A droga apreendida em encomendas dos Correios foi encaminhada para o Instituto de Criminalística (foto: PCMG)

Uma grande quantidade de drogas, não só maconha, mas também cocaína e sintéticas, como skunk, haxixe, MDMA, LSD, Fentanil, que seria vendida durante o Carnaval, em Belo Horizonte e cidades próximas, foi apreendida pela Polícia Civil. A droga era distribuída via Correios.

A descoberta foi possível graças a um trabalho de identificação iniciado em outubro de 2022, quando policiais da 4ª Delegacia de Polícia Civil Centro conseguiram interceptar 54 encomendas que eram destinadas a várias cidades mineiras e também para outros estados.

Nos invólucros apreendidos, uma grande quantidade e variedade de drogas, que estavam acondicionadas de maneira dissimulada, como caixas de sapatos, pacotes de café, produtos de beleza, cápsulas de comprimidos, caixas de som, garrafas térmicas.

Quarenta barras de maconha prensadas foram apreendidas, além de skunk, que tem alto valor de comércio, haxixe, cocaína, pasta-base dessa droga, MDMA, LSD em pontos e líquido, e diversas substâncias utilizadas para o preparo de drogas, como tetracaína, lidocaína e xilocaína.

Os policiais encontraram também fentanil, o mais forte dos opióides, que está relacionado a crises de overdoses em todo o mundo. Os levantamentos apontam que parte dessa droga seria comercializada no carnaval.

Os policiais confirmaram, com essas apreensões, que Belo Horizonte é uma rota importante na distribuição de drogas no estado e no país, por ser um eixo de ligação com as demais regiões.

As encomendas eram postadas em agências de pequenas cidades, isso, para tentar escapar de uma fiscalização. Em seguida, passam por Centros de Tratamento de Encomendas em Belo Horizonte para finalmente serem encaminhadas aos seus destinos.

O objetivo, agora, da Polícia Civil é identificar e prender os integrantes das organizações criminosas envolvidos no esquema.