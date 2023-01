Passageiro é preso com mais de 10 quilos de maconha em bagagem

Droga foi embalada em 11 tabletes (foto: Divulgação/PRF)

Um homem foi preso com mais de 10 quilos de maconha na bagagem, nesse domingo (22/1), em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele viajava para a cidade de Montes Claros, no Norte do estado.