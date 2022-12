Polícia mineira prende três homens e encontra 'caderneta do tráfico'

Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos (foto: PCMG)

A apreensão de um caderno de contabilidade do tráfico de drogas é o grande trunfo da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para desbaratar uma quadrilha que vem agindo na região de Conselheiro Lafaiete, no interior de Minas Gerais. A corporação cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu um homem de 37 anos, com quem estava o documento.

Na residência do suspeito, foram encontradas três barras de maconha. Os policiais fizeram, também, uma busca no veículo que estava na garagem. Dois homens, de 31 e 38 anos, que tentavam se esconder no carro, também foram presos.

Os três foram encaminhados para a delegacia local. Segundo a delegada Fabiana Leijoto, “foi uma ação rápida da equipe da Polícia Civil, que está atenta à movimentação do tráfico de drogas na cidade pelo combate contínuo desse crime”.