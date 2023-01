Operação da PM apreende cocaína e maconha que iriam para Taiobeiras

Droga estava escondida dentro de caixa de som no porta-malas do Vectra (foto: PMMG)

Graças a uma operação montada ainda na segunda-feira (16/1), a Polícia Militar apreendeu, na noite do mesmo dia, um carregamento de quase 2000 papelotes de cocaína, em Taiobeiras, no norte do estado. A droga estava escondida numa caixa de som, que estava no porta-malas de um Chevrolet Vectra. O motorista foi preso em flagrante.

Os policiais iniciaram a operação a partir da informação de que um traficante que age em Taiobeiras teria ido a Rio Pardo de Minas para buscar a droga.

Um esquema de vigilância foi montado para acompanhar o carro, na rodovia LMG 626. Na chegada de Taiobeiras, o veículo foi avistado e começou uma perseguição.

O motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi alcançado e cercado. No interior do veículo não foi encontrado vestígio de droga, que estava escondida em uma caixa de som no porta-malas.

Ante de a droga ser encontrada, o motorista foi questionado se havia algo irregular no veículo, e o suspeito respondeu que não. Foram apreendidos 1860 papelotes de cocaína, cinco barras de maconha, duas porções da erva e o carro utilizado no tráfico de drogas.

O traficante foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Taiobeiras, juntamente com a droga.