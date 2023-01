Polícia faz operação pela captura de assassinos de homem em BH

O crime ocorreu num condomínio na tarde de domingo (foto: TCMG)

A polícia ainda não tem pistas do autor ou autores do assassinato de um homem de 33 anos e tentativa de morte de outro, de 30. Eles foram atingidos por tiros na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O tiroteio, que assustou moradores, ocorreu na tarde desse domingo (15/1).



Os crimes foram na Rua Mar Vermelho, num condomínio residencial no Bairro Serra Verde. Vizinhos escutaram tiros e acionaram a Polícia Militar. Logo que os policiais entraram no condomínio, depararam com o corpo de um morto, enquanto um outro homem, que estava no interior de um prédio, ferido, gritava por socorro.

O número de cartuchos de balas recolhidos chama a atenção, cerca de 30. O ferido contou que os agressores estavam de carro, desceram a rampa de acesso ao condomínio e, tão logo os avistaram, começaram a atirar. Ele acredita que não seria o alvo, mas sim o amigo, de 33 anos, que foi morto.

O ferido está no Hospital Risoleta Neves, onde passou por cirurgia. Quando tiver alta, ele será ouvido pela Polícia Civil, que procura câmeras de vídeo do local para ajudar na identificação dos autores. Num primeiro levantamento, a Polícia Civil descobriu que os dois feridos são suspeitos de envolvimento em homicídios.